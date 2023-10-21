Дудакова выйдет на бой с Фрей под песню «Я русский» Шамана (Metaratings)
Виктория Дудакова выйдет на бой на UFC 294 под песню «Я русский».
Об этом сообщает Metaratings. Дудакова подерется в предварительном карде UFC 294 против Джин Ю Фрей.
Виктория проведет второй бой в UFC: летом 2023-го она нокаутировала Истелу Нуньес.
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