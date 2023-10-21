Дудакова выйдет на бой с Фрей под песню «Я русский» Шамана (Metaratings)

Теги UFC минимальный вес MMA UFC 294 Виктория Дудакова Бокс/MMA/UFC

Виктория Дудакова выйдет на бой на UFC 294 под песню «Я русский».

Об этом сообщает Metaratings. Дудакова подерется в предварительном карде UFC 294 против Джин Ю Фрей.

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12 комментариев

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Hunteralex
Правильно. Провалила взвешивание - ещё напомни откуда ты
+21
-3
+18
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Мадина Уйгурова
2018 год: все ссутся кипятком от ненависти, что Хабиб не выносит российский флаг, пишут Россия для русских
2023 год: все злятся, что русская девушка выходит под песню "Я русский"
+22
-15
+7
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Sgt. Elias Grodin
Надо было под песню Янковича "Fat".
+6
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+6
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Bombanero
Ответ Мадина Уйгурова
2018 год: все ссутся кипятком от ненависти, что Хабиб не выносит российский флаг, пишут Россия для русских 2023 год: все злятся, что русская девушка выходит под песню "Я русский"
Да многим просто Шаман не нравится)
+4
-1
+3
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Stagger Lee
Среди спортсменов столько яростных патриотов. Почему не в окопах? Там нужны здоровые, молодые патриоты, готовые умереть за человека при правлении которого они родились и скорее всего умрут.
+3
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Stagger Lee
Ответ Bombanero
Да многим просто Шаман не нравится)
Просто представил как например как какой-нибудь француз выйдет на бой под песню "я француз" )) довольно смешно, хотя многим в России такое нравится.
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Vasilii Dovedov
Ответ Sgt. Elias Grodin
Надо было под песню Янковича "Fat".
🤣🤣🤣
0
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