Виктория Дудакова выйдет на бой на UFC 294 под песню «Я русский».

Об этом сообщает Metaratings. Дудакова подерется в предварительном карде UFC 294 против Джин Ю Фрей.

Виктория проведет второй бой в : летом 2023-го она нокаутировала Истелу Нуньес.

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