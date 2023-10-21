Дудакова сообщила, что во время боя с Фрей у нее вскрылся абсцесс из-за стафилококка на ягодицах и в интимной зоне

Виктория Дудакова сообщила, что болела стафилококком во время боя с Джин Ю Фрей.

На пресс-конференции после боя Дудакова призналась, что инфекция поразила ягодицы и интимную зону, где во время боя вскрылся абсцесс, что привело к кровотечению.

Напомним, что Дудакова победила Фрей единогласным решением судей.

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