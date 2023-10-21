Дудакова сообщила, что во время боя с Фрей у нее вскрылся абсцесс из-за стафилококка на ягодицах и в интимной зоне

Теги UFC минимальный вес MMA UFC 294 Виктория Дудакова Бокс/MMA/UFC

Виктория Дудакова сообщила, что болела стафилококком во время боя с Джин Ю Фрей.

На пресс-конференции после боя Дудакова призналась, что инфекция поразила ягодицы и интимную зону, где во время боя вскрылся абсцесс, что привело к кровотечению.

Напомним, что Дудакова победила Фрей единогласным решением судей.

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4 комментария

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Markiz Petrov
а я думал из-за песни под которую выходила 🧐
+8
-4
+4
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summer-winter
Иммунка конечно очень сильно у бойцов проседает при всём процессе подготовки к бою.
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SolProsh
Ответ summer-winter
Иммунка конечно очень сильно у бойцов проседает при всём процессе подготовки к бою.
Интересно, почему? Помню к Кевина Ранделмена была просто ужасная стафилококковая инфекция. Кто-нибудь может просветить, что с ними происходит? Я, к примеру, доходяга и лишний раз даже на улицу не выйду, но я даже не помню, когда я последний раз болел простудой хотя бы.
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pasha_t
Ответ SolProsh
Интересно, почему? Помню к Кевина Ранделмена была просто ужасная стафилококковая инфекция. Кто-нибудь может просветить, что с ними происходит? Я, к примеру, доходяга и лишний раз даже на улицу не выйду, но я даже не помню, когда я последний раз болел простудой хотя бы.
Ранделмен мертв
0
0
0
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