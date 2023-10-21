Мокаев – о победе над Эллиотом: «Забудьте Кара-Франса, Капе и Альбази. Готов драться со всеми»

Мухаммад Мокаев вызвал Кая Кара-Франса на бой после победы на UFC 294.

«Да, мне был нужен этот финиш. Тим Эллиотт – бывший претендент на титул. Теперь у меня 5-0 в UFC и четыре финиша.

Дана Уайт, дай мне Кая Кара-Франса. Любого. Кая, Манела Капе, Амира Альбази. Забудьте их! Готов драться со всеми и везде», – сказал .

Реванш Махачева и Волкановски, возвращение Чимаева, дебют Шары Буллета: онлайн турнира года в UFC

Шикарный слэм Мокаева в бою с Эллиоттом