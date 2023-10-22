Мухаммад Мокаев: «5-0 менее, чем за 2 года. Я допускаю ошибки в клетке и решаю их, не оставляя шанса судьям»

Мухаммад Мокаев прокомментировал пятую подряд победу в UFC.

«Альхамдулиллах! 5-0 менее, чем за 2 года в UFC. И это в мои 23! Огромное спасибо моим людям за поддержку! Я допускаю ошибки в клетке и решаю их, не оставляя шанса судьям. Свобода Палестине», – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.

Победа над Элиоттом стала для Мокаева пятой в UFC. У него нет поражений

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