Мухаммад Мокаев: «5-0 менее, чем за 2 года. Я допускаю ошибки в клетке и решаю их, не оставляя шанса судьям»
Мухаммад Мокаев прокомментировал пятую подряд победу в UFC.
«Альхамдулиллах! 5-0 менее, чем за 2 года в UFC. И это в мои 23! Огромное спасибо моим людям за поддержку! Я допускаю ошибки в клетке и решаю их, не оставляя шанса судьям. Свобода Палестине», – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.
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