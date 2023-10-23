Бойцу поп-ММА Ильясу Якубову грозит до семи лет лишения свободы.

«Бойцу грозит ответственность по части 2 статьи 205.2 за публичные призывы к оправданию терроризма с использованием системы Интернет. Наказание – от пяти до семи лет лишения свободы.

Раз он арестован – это плохо, ведь по практике, если избирается мера пресечения под стражей, то вероятнее всего приговор будет с реальным сроком. При грамотной тактике защиты, возможно, признанием вины и другими действиями можно постараться уйти на условный срок», – сказал адвокат Максим Калинов.

Якубова задержали 22 октября. По данным следствия, обвиняемый опубликовал в социальных сетях видеозапись с высказываниями, объясняющими необходимость осуществления террористической деятельности.

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