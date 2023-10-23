Бойцу поп-ММА Якубову грозит до семи лет лишения свободы по делу об оправдании терроризма

Теги MMA Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Бойцу поп-ММА Ильясу Якубову грозит до семи лет лишения свободы.

«Бойцу грозит ответственность по части 2 статьи 205.2 за публичные призывы к оправданию терроризма с использованием системы Интернет. Наказание – от пяти до семи лет лишения свободы.

Раз он арестован – это плохо, ведь по практике, если избирается мера пресечения под стражей, то вероятнее всего приговор будет с реальным сроком. При грамотной тактике защиты, возможно, признанием вины и другими действиями можно постараться уйти на условный срок», – сказал адвокат Максим Калинов.

Якубова задержали 22 октября. По данным следствия, обвиняемый опубликовал в социальных сетях видеозапись с высказываниями, объясняющими необходимость осуществления террористической деятельности.

Бойца поп-ММА Якубова задержали в аэропорту Москвы – после прилета из Абу-Даби с UFC 294. Он обвиняется в оправдании терроризма (Mash)

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19 комментариев

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jam.football
Таких людей надо изолировать. Всё правильно
+19
-2
+17
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Деревянная рука
Ответ suburbanzer
Генералы, которые отдавали приказы убивать мирных жителей в Чечне - герои росии, а Шамиль Басаев - террорист
Да
+10
-2
+8
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Mohnatiy
Неужели началось?
+5
0
+5
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Костя Кот
сотряс воздух на пятеру
+4
0
+4
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Федор Федров
Ответ suburbanzer
Генералы, которые отдавали приказы убивать мирных жителей в Чечне - герои росии, а Шамиль Басаев - террорист
Назовите хоть один случай в истории обеих чеченских войн, когда кем либо из руководства группировки войск, отдавались приказы на преднамеренное уничтожение конкретно мирного населения?
+6
-2
+4
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jam.football
Ответ Витольд Бубеный
Свободу Палестине и Якубову?
Только Палестине
+4
0
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Витольд Бубеный
Ответ jam.football
Только Палестине
И только от хамаса
+2
0
+2
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mootoo
а почему это плохо для Максима Калинова?
+4
-3
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Егор Крид58
Ответ Федор Федров
Назовите хоть один случай в истории обеих чеченских войн, когда кем либо из руководства группировки войск, отдавались приказы на преднамеренное уничтожение конкретно мирного населения?
год точно не помню, ну помнится мне, как Россия обещала и сделала коридор, чтобы мирные жители ушли в соседние регионы, а когда на трассу вышло около 30К человек - чтобы пройти к границе, самолёты начали бомбить мирняк!!
мой знакомый, Костя Часовой остался без ноги тогда
+3
-2
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Lokobalt
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Антон Фалафель
Все эти ваххабиты должны быть закрыты в клетке.
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Никита Володин
Тут случай все как Кокорин завещал, потерялся чуть берега, надо присесть, подумать, надеюсь не дадут 5-7 лет, все же это очень много, никакого реального преступления на подобный срок он не совершил, кмк. С годика-полтора начать гораздо гуманней, крест на людях ставить не надо, может придет в себя, а там уже видно будет.
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Guy4resh
Для справки: он выкладывал видео как тренируется под монологи шамиля басаева
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Guy4resh
Для справки: он выкладывал видео как тренируется под монологи шамиля басаева
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Юрий Суетин
Ответ mootoo
а почему это плохо для Максима Калинова?
Потому что работа такая у адвоката - максимально снижать срок. Даже для всякой мрази
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Grin of Ant
Ответ Никита Володин
Тут случай все как Кокорин завещал, потерялся чуть берега, надо присесть, подумать, надеюсь не дадут 5-7 лет, все же это очень много, никакого реального преступления на подобный срок он не совершил, кмк. С годика-полтора начать гораздо гуманней, крест на людях ставить не надо, может придет в себя, а там уже видно будет.
На людях не стоит конечно крест ставить. Здесь другой случай.
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