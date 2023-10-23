Бойца поп-ММА Якубова задержали в аэропорту Москвы – после прилета из Абу-Даби с UFC 294. Он обвиняется в оправдании терроризма (Mash)

Боец поп-ММА Ильяс Якубов задержан в Москве.

По данным телеграм-канала Mash, боец обвиняется в публичном оправдании террористической деятельности.

22 октября его объявили в федеральный розыск, задержали и доставили в подразделение столичного СК. Следствие будет просить отправить Якубова под стражу.

Как сообщает следствие, в октябре 2023 года Якубов опубликовал в социальных сетях видеозапись с высказываниями, объясняющими необходимость осуществления террористической деятельности. Видеозапись находилась в России в открытом доступе.

Накануне задержанный был в Абу-Даби на UFC 294. Якубов – один из участников конфликта Шовхала Чурчаева и Пауло Косты. По прилете в Москву, его задержали и доставили в отделение.

28 октября Якубов планировал провести бой против Вячеслава Василевского. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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