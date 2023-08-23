Боец PFL Гольцов – о поп-ММА: «Чем тупее, чем больше крови, тем лучше. Такое у нас общество»

Теги MMA Денис Гольцов Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Денис Гольцов высказался о популярности поп-ММА в России.

«Почему это направление получило наибольшую популярность именно в России? Потому что у наших представителей не хватает фантазии, что мы видим и на эстраде, и в шоу-бизнесе.

Своего ума нет, руки растут не оттуда, получается все в таком виде. Мы все это наблюдаем по всем фронтам. Нужно придумать свое, добавить свою идеологию и культуру, достойно преподнести.

Но для всех это скучно и неинтересно. Считается, что чем тупее, чем больше крови, тем лучше. Отсюда можно сделать срез и понять, какое у нас общество», – сказал боец PFL Денис Гольцов.

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