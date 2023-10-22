Усман – о поражении Чимаеву: «10 дней назад я сидел на диване. Еще пару раундов и был бы совсем другой результат»

Теги UFC MMA Камару Усман Хамзат Чимаев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Камару Усман оценил итоги поединка с Хамзатом Чимаевым.

«Если чему-то я сегодня и научился, так это тому, что мне нужно больше доверять себе и тренерам.

Я вышел на бой против такого молодого, голодного быка, а лишь 10 дней назад сидел на диване. Чимаев – большой и сильный. Он полтора года рос, чтобы выступать в этой категории, а я этого не сделал. У меня была не лучшая форма.

Я чемпион, а они не имеют права медленно начинать. Дайте мне пару дополнительных раундов, и думаю, что мир увидел бы совсем другой результат», – заявил экс-чемпион UFC Камару Усман.

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21 комментарий

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username
вчера казалось, что они из разных весовых категорий
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ZamoRano
Ответ Greg Jackson
Все говорят о том что было мало времени на подготовку, а то, что Хамзат готовился под совершенно другого бойца никого не волнует.
ну да, то есть тебя не смущает тот факт, что полуинвалид Усман не готовился ВООБЩЕ? и если бы было пять раундов, то твой полотер бы умер в октагоне?
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sanek maloi
Ответ username
вчера казалось, что они из разных весовых категорий
Я вчера первый раз заметил, что Усман меньше кого то в бою)))
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AshAsh
Чимаев заурядный борцуха с завышенным ЧСВ, его выражение лица когда не смог удосрочить улыбающегося Усмана, это нечто "как так?!? я же так же китайца удосрочил - почему не вышло???"
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sanek maloi
Ответ Егор Крид58
совсем нет
Да с тобой все понятно, у тебя и Махачев по габаритам мельче Волка в бою)))
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Егор Крид58
Ответ sanek maloi
Да с тобой все понятно, у тебя и Махачев по габаритам мельче Волка в бою)))
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Егор Крид58
Ответ sanek maloi
Я вчера первый раз заметил, что Усман меньше кого то в бою)))
ростом Хамзат был выше, ну корпус и мышечная масса - Усман был выглядял лучше
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sanek maloi
Ответ Егор Крид58
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Чё за фантазии у тебя, какие унижения у меня? Для меня все очевидно было на шерстяном острове)))
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Егор Крид58
Ответ sanek maloi
Чё за фантазии у тебя, какие унижения у меня? Для меня все очевидно было на шерстяном острове)))
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sanek maloi
Ответ Егор Крид58
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Это ложь, не выдавай свое желаемое, за действительное.( После боя Оливейры, иллюзий к боям устроенным в Абу Даби у меня нет(((
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