Усман – о поражении Чимаеву: «10 дней назад я сидел на диване. Еще пару раундов и был бы совсем другой результат»

Камару Усман оценил итоги поединка с Хамзатом Чимаевым.

«Если чему-то я сегодня и научился, так это тому, что мне нужно больше доверять себе и тренерам.

Я вышел на бой против такого молодого, голодного быка, а лишь 10 дней назад сидел на диване. Чимаев – большой и сильный. Он полтора года рос, чтобы выступать в этой категории, а я этого не сделал. У меня была не лучшая форма.

Я чемпион, а они не имеют права медленно начинать. Дайте мне пару дополнительных раундов, и думаю, что мир увидел бы совсем другой результат», – заявил экс-чемпион UFC Камару Усман.

Чимаев вернулся в UFC со сложной победой на Усманом. Мог задушить и собрался на войну в Палестину

Усман проиграл третий бой подряд в UFC. До этого шел на серии из 14 побед