Алексеева: «Махачев не просто хороший боец, он лучший»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Sports.ru - Казахстан Ирина Алексеева UFC 294 Спорт Казахстана

Уроженка Казахстана Ирина Алексеева, выступающая в легчайшей весовой категории UFC, высказалась о выступлении Ислама Махачева в поединке против австралийца Александра Волкановски, в котором россиянин одержал победу в первом раунде.

«Неожиданно очень было, что главный бой закончится в первом раунде, но это очередное доказательство того, что Ислам не просто хороший боец, он лучший. Очень приятно было наблюдать уважение обоих бойцов после боя», — сказала Алексеева.

Бой между Махачевым и Волкановски был главным событием турнира UFC 294. Напомним, ранее бойцы встречались на UFC 284, тогда победу единогласным судейским решением одержал Ислам Махачев.

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