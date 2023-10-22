Уайт – о сокрытии Дудаковой болезни: «Почему ты сидишь здесь после боя и рассказываешь, что у тебя было заражение? Делай это по дороге домой»

Теги UFC Дана Уайт MMA UFC 294 Виктория Дудакова Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт оценил ситуацию с травмой Виктории Дудаковой.

«Если вы собираетесь врать и скрывать такие травмы, то делайте это по дороге домой. Все так делают.

Почему ты сидишь здесь после боя и рассказываешь, что у тебя было заражение? Это просто чертовски странно, если честно», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Виктория Дудакова призналась, что не сообщала о болезни в UFC из-за опасений в недопуске к поединку

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16 комментариев

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GaasJT
Уайт прав на 100%
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Всеволод Бобров
Ответ berzerker
Дудакова милаха, и дерется хорошо, но явно баба глупая. Одна только песня, под которую она вышла, о многом говорит.
че у вас так рвет с песни то этой)
+13
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+11
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Собака хаски в маске
Ответ berzerker
Дудакова милаха, и дерется хорошо, но явно баба глупая. Одна только песня, под которую она вышла, о многом говорит.
а что не так с песней?
+17
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Собака хаски в маске
Ответ Анатолий Magicbrain
Что не так с тобой, если ты это спрашиваешь, вот вопрос поинтересней
а мне что, обычная песня, не хуже и не лучше многих других. Не в моем вкусе, но если кому нравится - то нет проблем. Есть куда хуже,по типу писклявых мерзковатых песенок от Монеточек, но и у нее есть фэны наверняка
А вот что с тобой, что не воспринимаешь вкусы других. Либердушник чтоль?
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Собака хаски в маске
Ответ Shamil Magomedov
а что может быть не так с фашистским гимном?
фашисткий гимн был на другом языке,в другой стране и в другое время.
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НеБрат
Ответ Shamil Magomedov
а что может быть не так с фашистским гимном?
шамиль магомедов!!!, на русскоязычном сайте, про русскую спортсменку, в России, пишет, что это фашистский гимн. Можно мы, русские, уедем из России?
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Pronger
Ответ Shamil Magomedov
а что может быть не так с фашистским гимном?
Под песню Муцураева норм?)
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berzerker
Дудакова милаха, и дерется хорошо, но явно баба глупая. Одна только песня, под которую она вышла, о многом говорит.
+15
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Wiley Fox
Лысый прав и должен дисквалифицировать идиотку, которая вполне могла заразить соперницу

Стафилококк передается на раз-два
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AshAsh
дисквал пожизненный дудаковой, зачем она вообще нужна
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Анатолий Magicbrain
Ответ Собака хаски в маске
а что не так с песней?
Что не так с тобой, если ты это спрашиваешь, вот вопрос поинтересней
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НеБрат
Ответ Shamil Magomedov
я не про спортсменку- она просто баба-д"ра..я про гимн путинского фаш"зма А при чем здесь русские и уехать? Полно русских, которые против путинского фаш"зма и таких песнюлек
Я не Путина имел в виду, а нечто другое, постарайтесь понять.
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San9
Ответ Shamil Magomedov
а что может быть не так с фашистским гимном?
Нацики и либерахи рвутся от этой песни. Значит она отличная.
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