Уайт – о сокрытии Дудаковой болезни: «Почему ты сидишь здесь после боя и рассказываешь, что у тебя было заражение? Делай это по дороге домой»
Дана Уайт оценил ситуацию с травмой Виктории Дудаковой.
«Если вы собираетесь врать и скрывать такие травмы, то делайте это по дороге домой. Все так делают.
Почему ты сидишь здесь после боя и рассказываешь, что у тебя было заражение? Это просто чертовски странно, если честно», – заявил президент UFC Дана Уайт.
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