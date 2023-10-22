Уайт – о сокрытии Дудаковой болезни: «Почему ты сидишь здесь после боя и рассказываешь, что у тебя было заражение? Делай это по дороге домой»

Дана Уайт оценил ситуацию с травмой Виктории Дудаковой.

«Если вы собираетесь врать и скрывать такие травмы, то делайте это по дороге домой. Все так делают.

Почему ты сидишь здесь после боя и рассказываешь, что у тебя было заражение? Это просто чертовски странно, если честно», – заявил президент UFC Дана Уайт.

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