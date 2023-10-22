Алекс Волкановски: «Возвращаюсь в полулегкий вес, но с легким дивизионом не заканчиваю»

Алекс Волкановски заявил, что вернется в полулегкий вес.

«Я до конца не понимал, на что согласился. Не делал такого раньше. Говорил, что нужно быть профессионалом и всегда быть готовым ко всему.

И, может быть, это мое наказание за такое глупое поведение. Наверное, надо возвращаться в полулегкий вес и там показывать себя. Хотел чем-то занять себя, не бездельничая до января.

В моей жизни есть только семья и бои. Может, операция на руке и рождение дочери повлияли на меня, но не хочу искать оправданий. Я думал, что у меня получится.

Не скажу, что завязал с легким весом, но вряд ли снова подерусь с », – сказал чемпион UFC в полулегком весе .

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