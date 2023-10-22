Бонусы UFC 294: Махачев – перформанс вечера, лучшего боя турнира нет

Ислам Махачев получил бонус за победу над Алексом Волкановски.

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC 294, в главном событии которого прошел бой за титул в легком весе между и . За нокаут хай-киком в первом раунде Ислам получил бонус в размере $50 тысяч за лучший перформанс вечера.

Аналогичные призы забрали Мухаммад Мокаев (задушил Тима Эллиотта), (задушил Муина Гафурова) и (нокаутировал Уоррли Алвеса).

Бонус за лучший бой вечера не был вручен.

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