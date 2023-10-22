Бонусы UFC 294: Махачев – перформанс вечера, лучшего боя турнира нет
Ислам Махачев получил бонус за победу над Алексом Волкановски.
В Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC 294, в главном событии которого прошел бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски. За нокаут хай-киком в первом раунде Ислам получил бонус в размере $50 тысяч за лучший перформанс вечера.
Аналогичные призы забрали Мухаммад Мокаев (задушил Тима Эллиотта), Саид Нурмагомедов (задушил Муина Гафурова) и Икрам Алискеров (нокаутировал Уоррли Алвеса).
Бонус за лучший бой вечера не был вручен.
Сокрушительный хайкик Махачева в бою с Волкановски на UFC 294
Алискеров сокрушил Алвеса серией ударов и нокаутировал за две минуты
Видео гильотины Нурмагомедова: Саид задушил Гафурова на 73-й секунде боя
Удушающий Мухаммада Мокаева в бою с Тимом Эллиотом на UFC 294
Все таки кайфово видеть всякие такие непривычные удары
Но как он, вчистую проиграв два раунда, включил в третьем берсерка - это было прям эпично.