Бонусы UFC 294: Махачев – перформанс вечера, лучшего боя турнира нет

Теги UFC MMA Ислам Махачев Уоррли Алвес Саид Нурмагомедов Александр Волкановски Мухаммад Мокаев UFC 294 Икрам Алискеров Муин Гафуров Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев получил бонус за победу над Алексом Волкановски.

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC 294, в главном событии которого прошел бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски. За нокаут хай-киком в первом раунде Ислам получил бонус в размере $50 тысяч за лучший перформанс вечера.

Аналогичные призы забрали Мухаммад Мокаев (задушил Тима Эллиотта), Саид Нурмагомедов (задушил Муина Гафурова) и Икрам Алискеров (нокаутировал Уоррли Алвеса).

Бонус за лучший бой вечера не был вручен.

Сокрушительный хайкик Махачева в бою с Волкановски на UFC 294

Алискеров сокрушил Алвеса серией ударов и нокаутировал за две минуты

Видео гильотины Нурмагомедова: Саид задушил Гафурова на 73-й секунде боя

Удушающий Мухаммада Мокаева в бою с Тимом Эллиотом на UFC 294

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3 комментария

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Taaor
Бой вечера - у Шары. Но удивило почему не получил бонус американец дравшийся с непобежденным индусом. На волевых качествах вырвал поединок. Да и бой сам мог быть боем вечера
+6
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+5
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mr Gadisov
Странно что Шаре не дали, как по мне сам бой очень эффектный
Все таки кайфово видеть всякие такие непривычные удары
+2
0
+2
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inmotion
Ответ Taaor
Бой вечера - у Шары. Но удивило почему не получил бонус американец дравшийся с непобежденным индусом. На волевых качествах вырвал поединок. Да и бой сам мог быть боем вечера
Бриден вешалку провалил, в таких случаях бонусы, обычно, не дают.
Но как он, вчистую проиграв два раунда, включил в третьем берсерка - это было прям эпично.
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+1
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