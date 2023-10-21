Шара Буллет: «Салам моим братьям-мусульманам и добрым русским мужикам»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Бруно Силва Шарабутдин Магомедов UFC 294 Шара Буллет - Бруно Силва Бокс/MMA/UFC

Шарабутдин Магомедов поблагодарил фанатов после победы над Бруно Силвой.

«Привет, ребята, Салам-алейкум, Абу-Даби. Люблю вас всех, мои фанаты. Спасибо большое! Спасибо Дане Уайту и Али Абдель-Азизу.

Хочу передать привет братьям-мусульманам и славянскому народу, добрым русским мужикам, которые за меня болеют. Всем Салам!» – сказал Шарабутдин Магомедов, победивший Бруно Силву.

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3 комментария

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Остап Бендер
И тебе салам мил человек!))
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Politruk
Отличный бой, красивая победа!
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Ronaldinho Gaúcho
Страйк денджероус)
+8
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