Шара Буллет: «Салам моим братьям-мусульманам и добрым русским мужикам»

Шарабутдин Магомедов поблагодарил фанатов после победы над Бруно Силвой.

«Привет, ребята, Салам-алейкум, Абу-Даби. Люблю вас всех, мои фанаты. Спасибо большое! Спасибо Дане Уайту и Али Абдель-Азизу.

Хочу передать привет братьям-мусульманам и славянскому народу, добрым русским мужикам, которые за меня болеют. Всем Салам!» – сказал , победивший .

Шара Буллет – о победе над Силвой: «Я наносил урон и победил. В следующий раз буду бить опаснее»

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