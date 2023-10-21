Шара Буллет: «Салам моим братьям-мусульманам и добрым русским мужикам»
Шарабутдин Магомедов поблагодарил фанатов после победы над Бруно Силвой.
«Привет, ребята, Салам-алейкум, Абу-Даби. Люблю вас всех, мои фанаты. Спасибо большое! Спасибо Дане Уайту и Али Абдель-Азизу.
Хочу передать привет братьям-мусульманам и славянскому народу, добрым русским мужикам, которые за меня болеют. Всем Салам!» – сказал Шарабутдин Магомедов, победивший Бруно Силву.
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