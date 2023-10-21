Шара Буллет победил Бруно Силву в дебютном бою в UFC

Теги UFC MMA Шарабутдин Магомедов UFC 294 Шара Буллет - Бруно Силва Бокс/MMA/UFC

21 октября на UFC 294 в Абу-Даби прошел бой в среднем весе между Шарабутдином Магомедовым, известным как Шара Буллет, и Бруно Силвой.

Для Магомедова этот поединок стал дебютным в UFC. Он зашел в промоушен с рекордом 11-0 в MMA.

Магомедов победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

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23 комментария

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Mr Heisenberg
Сейчас все будут про защиту от тейкдаунов писать, а я лишь напишу, что Пират красавчик. В стойке доминировал, и даже снизу не отлеживался, а насыпал будь здоров! Красавец! Начало положено!
+49
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+49
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Александр Михненко
Простые русские мужики за Шару сегодня болели
+45
-2
+43
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Miriev
Какой мощный Шара, в конце речь конечно топ, салам славянам из России, добрым мужикам )))
+32
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Мадина Уйгурова
удары ногами просто кайф, напомнил Забита, только более мощные, пусть работает над защитой над тейкдаунами и будет все хорошо. дагестанец, который не умеет бороться и лупит ногами, когда вы такое видели?)))) то что по английски пытается сам говорить, хоть и коряво, это тоже прикольно. в конце передал привет славянским мужикам ахаха Красава))
+33
-5
+28
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Ron Weasley
Бой для Шары получился тяжёлый и непростой. Но победа закономерная
Молодчина!!!!
+18
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Арни Терминатор
чуть было не вырубил лёжа на последних секундах.))
+13
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Друг Джордана
Не простой бой был для Шары. Понравилась его активность в партере. Урона нанес достаточно.

Может интересные бои закатывать в юфц. Однозначно, не зря перешел сюда.
+8
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Вячеслав Тотров
красвец.огромное удовольствие от просмотра боя
+6
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Артём Харченко
С победой, Шара!!! Удачи в карьере и спасибо отдельное за сказанные слова в конце боя, сейчас это важно и актуально!!! Переводчик - чудак на букву М, перевел не так, ну и фиг с ним!!!
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We are Arsenal
Ответ Мадина Уйгурова
удары ногами просто кайф, напомнил Забита, только более мощные, пусть работает над защитой над тейкдаунами и будет все хорошо. дагестанец, который не умеет бороться и лупит ногами, когда вы такое видели?)))) то что по английски пытается сам говорить, хоть и коряво, это тоже прикольно. в конце передал привет славянским мужикам ахаха Красава))
Я бы хотел увидеть как ты уйгурские манты делаешь
+8
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Мадина Уйгурова
Ответ Mr Heisenberg
Сейчас все будут про защиту от тейкдаунов писать, а я лишь напишу, что Пират красавчик. В стойке доминировал, и даже снизу не отлеживался, а насыпал будь здоров! Красавец! Начало положено!
самый активный со времен Фергюсона боец оказавшийся снизу на моей памяти
+8
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Вася Енотов
Из плюсов конечно ударка супер топ, во все открытые точки набрасывал мастерски. Наивысший пилотаж. Из минусов, опущенные руки и пропущенные удары. Челюха пока держит, но все равно тревожно. С борьбой плохо. Не представляю, что будет, если бороться будет не Сильва, а Долидзе или Крейг?
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Давид Кочинян
За Шару топил на арене в RCC, теперь по ТВ в UFC. Крутой тип, всяческих успехов ему! 🏆
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Kubinec_
запишите Шару в зал в Дагестане защиту от борьбы фиксить
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Мадина Уйгурова
Ответ We are Arsenal
Я бы хотел увидеть как ты уйгурские манты делаешь
главное уйгурское блюдо это лагман и аткен чай
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varlan
Отличный бой. Шара красиво выступил, бил снизу по голове бразильца так, что казалось она треснет.
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Judalik
Невероятные удары ногами. Шара произвёл великолепное впечатление. Подтянуть защиту от тейкдаунов и вперёд за титулом.
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Олег Акимов
Неожиданно
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Люблю Марго Робби
Очень понравилось как работал снизу, нестандартный и яркий боец, удачи в дальнейшем Шара, ярких побед и только вперёд
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Kurt
Шаре надо бежать от этого шарлатана Гора и всё будет хорошо.
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eyshon
Ответ Ron Weasley
Бой для Шары получился тяжёлый и непростой. Но победа закономерная Молодчина!!!!
Абсолютно ничего сложного, полностью перебил.
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We are Arsenal
Ответ Мадина Уйгурова
главное уйгурское блюдо это лагман и аткен чай
Ну можно и это. Геолокацию места дегустации скинь.
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Старина Шимус
Ответ We are Arsenal
Я бы хотел увидеть как ты уйгурские манты делаешь
Нейросеть может только составить рецепт)
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