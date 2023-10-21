Шара Буллет победил Бруно Силву в дебютном бою в UFC
21 октября на UFC 294 в Абу-Даби прошел бой в среднем весе между Шарабутдином Магомедовым, известным как Шара Буллет, и Бруно Силвой.
Для Магомедова этот поединок стал дебютным в UFC. Он зашел в промоушен с рекордом 11-0 в MMA.
Магомедов победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
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Молодчина!!!!
Может интересные бои закатывать в юфц. Однозначно, не зря перешел сюда.