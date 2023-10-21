Шара Буллет победил Бруно Силву в дебютном бою в UFC

21 октября на UFC 294 в Абу-Даби прошел бой в среднем весе между , известным как Шара Буллет, и Бруно Силвой.

Для Магомедова этот поединок стал дебютным в UFC. Он зашел в промоушен с рекордом 11-0 в MMA.

Магомедов победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

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