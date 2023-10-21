Шара Буллет – о победе над Силвой: «Я наносил урон и победил. В следующий раз буду бить опаснее»

«Очень хорошо, идеально. Я счастлив. Много людей говорили, что у меня проблемы с борьбой. Какие проблемы? Я наносил урон, бил локтями и победил.

Извините, фанаты, это был мой первый бой сегодня, дрался осторожно. Но в следующем бою я буду бить опаснее, погнали!» – сказал , победивший .

Мегатурнир UFC в Абу-Даби: что важно знать о реванше Махачева и Волкановски и возвращении Чимаева?

Реванш Махачева и Волкановски, возвращение Чимаева, дебют Шары Буллета: онлайн турнира года в UFC