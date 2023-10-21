Шара Буллет – о победе над Силвой: «Я наносил урон и победил. В следующий раз буду бить опаснее»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Бруно Силва Шарабутдин Магомедов UFC 294 Шара Буллет - Бруно Силва Бокс/MMA/UFC

«Очень хорошо, идеально. Я счастлив. Много людей говорили, что у меня проблемы с борьбой. Какие проблемы? Я наносил урон, бил локтями и победил.

Извините, фанаты, это был мой первый бой сегодня, дрался осторожно. Но в следующем бою я буду бить опаснее, погнали!» – сказал Шарабутдин Магомедов, победивший Бруно Силву.

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Реванш Махачева и Волкановски, возвращение Чимаева, дебют Шары Буллета: онлайн турнира года в UFC

3 комментария

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Джавез Тилл
Очень красивый бой в исполнении Шары! У Бразильца как в симуляторах все тело было с критическим здоровьем...
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Вася Енотов
На самом деле нет особых проблем. Просто нужно довести до совершенства защиту от проходов и будет норм. Того же Адесанью не могли контролить борцухи. Всё будет. Шара точно будет любимчиком публики. Главное продолжать быть на позитиве и ярко выступать.
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Мадина Уйгурова
Шлепки от ударов ногами Шары были слышны из Абу Даби на другом конце Земли
+3
-2
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