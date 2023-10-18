Чимаев – о Косте: «Если мы подеремся один на один, то все понимают, чем это закончится»

Теги UFC MMA Пауло Коста Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев высказался о Пауло Косте после отмены боя.

«У нас было много возможностей встретиться. Кажется, что инфекция в локте Косты становится хуже потому, что он очень переживает, что столкнется со мной где-то здесь, в Абу-Даби.

Мой старший брат запретил мне трогать его до боя. У нас так не принято. Но если мы подеремся один на один, то все понимают, чем это закончится», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

💣 Махачев уничтожит Волкановски, а у Усмана нет шансов против Чимаева? Тотальный гайд по UFC 294

Тренер Косты: «Пауло и с одной рукой хотел подраться с Чимаевым. Он его не боится»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий