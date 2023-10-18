Чимаев – о Косте: «Если мы подеремся один на один, то все понимают, чем это закончится»

Хамзат Чимаев высказался о Пауло Косте после отмены боя.

«У нас было много возможностей встретиться. Кажется, что инфекция в локте становится хуже потому, что он очень переживает, что столкнется со мной где-то здесь, в Абу-Даби.

Мой старший брат запретил мне трогать его до боя. У нас так не принято. Но если мы подеремся один на один, то все понимают, чем это закончится», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

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Тренер Косты: «Пауло и с одной рукой хотел подраться с Чимаевым. Он его не боится»