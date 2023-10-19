Ильяс Хамзин о бое Усман – Чимаев: «Усман идет не за победой, а за деньгами»

Теги UFC MMA Камару Усман Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Ильяс Хамзин Спорт Казахстана

Боец ММА Ильяс Хамзин высказался по поводу предстоящего поединка между Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым:

«Усман поднимается, как ни крути – это не его категория. А вообще, он и бьёт, и борется. Мы ещё давно не видели Чимаева. А если взять его поединок с Бёрнсом, бразилец его с джеба уронил. Усман может потрепать Чимаеву нервы. Если брать, кто хочет больше заработать, Волк или Усман – это Усман. Он идёт не за победой, а за деньгами. Я видел, что он отдыхал где-то. А даже когда ты идёшь в лагере и отлучаешься на три дня, это уже не есть хорошо»

В своём последнем поединке, который прошёл в марте на UFC 286, Усман проиграл раздельным решением действующему обладателю титула в полусреднем дивизионе, представителю Великобритании Леону Эдвардсу.

Чимаев не выступал с сентября 2022 года, когда на турнире UFC 279 досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда.

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