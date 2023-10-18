Один из сыновей Рамзана Кадырова может стать секундантом Чимаева на UFC 294

Теги UFC Ахмад Кадыров MMA Хамзат Чимаев Эли Кадыров UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Брат Чимаева сообщил, что секундантом бойца может стать один из сыновей Кадырова.

– Глава республики на связи постоянно, вчера разговаривали. Здесь его сыновья: Адам, Ахмат и Эли. Вчера делали тренировку.

– Кто‑то из них может быть в углу у Хамзата?

– Да, может. В ближайшее время решим, кто будет в углу у Хамзата.

– Вы будете?

– Нет. Я в ММА не так хорошо разбираюсь, мне больше нравится вольная борьба, – сказал брат Хамзата Чимаева Артур.

Чимаев проведет поединок против Камару Усмана в соглавном событии UFC 294. Турнир пройдет 21 октября в Абу-Даби.

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7 комментариев

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rude.
Позор и клоунада
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Александр Виноградов
Боров который героически избил связанного человека?
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Мага осторожный
Чимаев соревнуется с Бетербиевым, кто дорогому брату глубже лизнет
+7
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David Rigert
дети Кадырова лучше разбираются в ММА,чем брат чимаева?
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Мага осторожный
Ответ David Rigert
дети Кадырова лучше разбираются в ММА,чем брат чимаева?
дети Кадырова разбираются во всём, они дети академика И скоро тоже будут академиками всего и вся, их таланты безграничны как мудрость Аллаха, а возможности даже больше чем у него
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Александр Виноградов
Ответ Мага осторожный
дети Кадырова разбираются во всём, они дети академика И скоро тоже будут академиками всего и вся, их таланты безграничны как мудрость Аллаха, а возможности даже больше чем у него
Академик ср..ный,двух слов по-русски связать не может 😂
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