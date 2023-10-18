Один из сыновей Рамзана Кадырова может стать секундантом Чимаева на UFC 294

Брат Чимаева сообщил, что секундантом бойца может стать один из сыновей Кадырова.

– Глава республики на связи постоянно, вчера разговаривали. Здесь его сыновья: Адам, Ахмат и Эли. Вчера делали тренировку.

– Кто‑то из них может быть в углу у Хамзата?

– Да, может. В ближайшее время решим, кто будет в углу у Хамзата.

– Вы будете?

– Нет. Я в ММА не так хорошо разбираюсь, мне больше нравится вольная борьба, – сказал брат Хамзата Чимаева Артур.

Чимаев проведет поединок против в соглавном событии UFC 294. Турнир пройдет 21 октября в Абу-Даби.

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