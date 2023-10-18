Ильяс Хамзин о бое Махачев – Волкановски: «Я за Ислама, думаю, что он победит досрочно»
Ильяс Хамзин высказался по поводу предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.
«Волкановски – это спортсмен, который двигается не от лагеря к лагерю. Он берёт постоянством. Думаю, что Ислам сможет победить. Есть ведь ещё момент акклиматизации. Махачев уже там адаптировался. Я за Ислама, думаю, что он победит досрочно», — сказал Хамзин.
Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.
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