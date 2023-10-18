Конору Макгрегору не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Конор Макгрегор избежит предъявления обвинений в изнасиловании на матче НБА.

Об этом сообщила адвокат Барбара Ллэйнс, представляющая интересы экс-чемпиона .

«После тщательного расследования, которое включало в себя просмотр видеозаписей и опрос свидетелей, власти пришли к выводу, что против моего клиента не может быть возбуждено уголовное дело. Мы счастливы, что все закончилось», – сказала Ллэйнс.

Напомним, что инцидент якобы произошел во время четвертой игры финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером».

Сразу после матча в полицию обратилась женщина, которая заявила, что запер ее в туалете арены и совершил действия насильственного характера.

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