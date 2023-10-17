Немков – опроверг слова Берхамова о закрытии Bellator: «Мне сказали, что на 2024 год запланированы несколько турниров»

Вадим Немков опроверг информацию о закрытии Bellator.

«Я не знаю, откуда такая информация. Я разговаривал с менеджерами Bellator. Они сказали, что на следующий год уже запланировано несколько турниров, поэтому 301-й не будет последним. Но конкретной ясности нет даже у них», – сказал бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе .

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