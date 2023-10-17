Немков – опроверг слова Берхамова о закрытии Bellator: «Мне сказали, что на 2024 год запланированы несколько турниров»

Теги Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков опроверг информацию о закрытии Bellator.

«Я не знаю, откуда такая информация. Я разговаривал с менеджерами Bellator. Они сказали, что на следующий год уже запланировано несколько турниров, поэтому 301-й не будет последним. Но конкретной ясности нет даже у них», – сказал бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

Мухамед Берхамов: «Мне сказали, что турнир с Амосовым против Джексона будет последним для Bellator в США»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lizergin
Ответ Александр Степанов
Хорошая попытка, но нет
5 лямов для Нганну и 10-15 Федору,и всё будет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Степанов
Ответ Lizergin
Если бойцы беллатора перейдут в ПФЛ... Может,стоит тогда вернуть Федора и устроить титульник с Нганну? Была бы неплохая реклама ПФЛ.
Хорошая попытка, но нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lizergin
Ответ Александр Степанов
Хорошая попытка, но нет
За хорошие деньги это реально
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий