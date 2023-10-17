Когда начнется бой Анкалаева с Уокером на UFC 294, точное время начала боя

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 294, в главном карде которого пройдет поединок в полутяжелом весе между и .

Главный кард начнется в 21:00 по мск. Анкалаев и Уокер выйдут в октагон не раньше 22:00 по мск. Их бой в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и платформа UFC Fight Pass.

💣 Махачев уничтожит Волкановски, а у Усмана нет шансов против Чимаева? Тотальный гайд по UFC 294