Когда начнется бой Шары Буллета с Силвой на UFC 294, точное время начала боя

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 294, в предварительном карде которого состоится поединок в среднем весе между (Шара Буллет) и .

Примерное время начала боя – 17:00 по мск. Поединок покажут канал «Матч! Боец» и платформа UFC Fight Pass.

Шара Буллет: «В мою сферу влияния вошел UFC. Теперь я готов здесь бомбить, чтобы показать, насколько высок уровень российского MMA»

Шара Буллет: «Хотелось UFC еще отложить на год-два. Думал попиратствовать в России – забрать весь жемчуг и золото»