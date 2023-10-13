Шавкат Рахмонов о бое Усман – Чимаев: «Камару прет до конца»

Теги UFC MMA Камару Усман Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов поделился мнением о бое между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом:

«Я не знаю, кто в какой форме, тем более Камару принял на коротком уведомлении. В любом случае будет интересный бой, Усман тоже прет до конца. Посмотрим, как он будет себя чувствовать»

Этот поединок состоится в весовой категории до 84 кг на турнире в Абу-Даби.

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1 комментарий

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skytent1
было бы 5 раундов, у усмана хотя бы был шанс вымотать чимаева, а тут только лаки панч
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