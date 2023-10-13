Шавкат Рахмонов о бое Усман – Чимаев: «Камару прет до конца»

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов поделился мнением о бое между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом:

«Я не знаю, кто в какой форме, тем более Камару принял на коротком уведомлении. В любом случае будет интересный бой, Усман тоже прет до конца. Посмотрим, как он будет себя чувствовать»

Этот поединок состоится в весовой категории до 84 кг на турнире в Абу-Даби.

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»