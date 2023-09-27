Иван Емельяненко 27 октября проведет бой против Юрия Рябого

Следующим соперником Ивана Емельяненко станет Юрий Рябой.

Поединок пройдет 27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Об этом сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

Емельяненко дебютировал в ММА в мае, победив Алексея Леденева единогласным решением судей.

На счету Рябого 22 поединка в смешанных единоборствах – девять побед и 13 поражений.

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