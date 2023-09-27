Иван Емельяненко 27 октября проведет бой против Юрия Рябого
Следующим соперником Ивана Емельяненко станет Юрий Рябой.
Поединок пройдет 27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Об этом сообщил промоутер Владимир Хрюнов.
Емельяненко дебютировал в ММА в мае, победив Алексея Леденева единогласным решением судей.
На счету Рябого 22 поединка в смешанных единоборствах – девять побед и 13 поражений.
Третий брат Емельяненко странно дебютировал в MMA: отправил соперника в нокдаун, но закончил с разбитым лицом
Хрюнов – о причине отмены боя Ивана Емельяненко: «Там проблемы бытового характера. Кошка на руку прыгнула»
3 комментария