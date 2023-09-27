Иван Емельяненко 27 октября проведет бой против Юрия Рябого

Теги MMA Иван Емельяненко Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Следующим соперником Ивана Емельяненко станет Юрий Рябой.

Поединок пройдет 27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Об этом сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

Емельяненко дебютировал в ММА в мае, победив Алексея Леденева единогласным решением судей.

На счету Рябого 22 поединка в смешанных единоборствах – девять побед и 13 поражений.

Третий брат Емельяненко странно дебютировал в MMA: отправил соперника в нокдаун, но закончил с разбитым лицом

Хрюнов – о причине отмены боя Ивана Емельяненко: «Там проблемы бытового характера. Кошка на руку прыгнула»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivaldo Vítor Borba Ferreira
За Юру Рябого, приятный парень, виделся с ним в живую.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Drob003
Младшему 36 лет. Даже и не знаю что на этот счёт написать. Но учитывая что им крутит Хрюнов, хорошего из этого выйдет мало
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MadJack
Ответ Drob003
Младшему 36 лет. Даже и не знаю что на этот счёт написать. Но учитывая что им крутит Хрюнов, хорошего из этого выйдет мало
Мне кажется это красивая история с появлением третьего брата. Что тут может быть плохого. Всем же понятно, что это любительский уровень, и никто никого не обманывает в этом плане. Ивану наверное всю жизнь хотелось вот выйти в ринг при толпе зрителей, как братья, и вот в уже не молодом возрасте выпал шанс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий