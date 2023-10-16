Тренер Волкановски: «Махачев не знает, что такое сабмишены»

Тренер Волкановски поделился тактикой на реванш с Махачевым.

«Перед первым поединком мы много времени потратили впустую, работая над защитой от сабмишенов. Как оказалось, Ислам не знает, что это такое. Он просто висит на спине соперника 20 минут. Теперь мы будем выбираться из-под его контроля. В прошлый раз от него не было никакой угрозы сабмишенов. Алекс просто восстанавливал силы и бил в ответ. В этот раз мы будем действовать по-другому.

Перед первым боем я говорил кучу дерьма, но в итоге все оказалось правдой. Все критиковали меня, но до них это так и не дошло. После моих комментариев я получил кучу хейта, но когда бой закончился, то было приятно читать всех этих интернет-троллей«, – заявил Крейг Джонс.

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