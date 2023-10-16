Брат Хабиба: «Махачев заслужил свой пояс. Уверен в его победе»

Теги UFC MMA Абубакар Нурмагомедов Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова уверен в победе Махачева над Волкановски.

«Ислам заслужил этот пояс. Он долгое время трудится, выступает. Да, у него не было особых травм. Он хочет стать чемпионом и полностью заслужил этот титул. Уверен в его победе», – заявил боец MMA Абубакар Нурмагомедов.

Напомним, что Махачев готовится ко второй защите титула UFC: 21 октября он проведет реванш против Александра Волкановски.

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1 комментарий

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Идущий к реке
Попа уже нумеровать братьев Хабиба, чтобы имена не указывать в новости совсем)
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