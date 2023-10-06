Резников: «Все понимают, что Анкалаева засудили в бою с Блаховичем»

Теги UFC MMA Ян Блахович Магомед Анкалаев Джонни Уокер Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Артем Резников оценил титульные перспективы Магомеда Анкалаев в случае победы над Джонни Уокером, с которым россиянин встретится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Может ли Анкалаев получить второй титульный шанс в случае победы над Уокером? Конечно. Все понимают, что его засудили в бою с Блаховичем. Все понимают, что он выиграл. В первый раз такое наблюдаю, что когда дают ничью в титульном поединке, решают не организовать реванш, а предоставить бой за пояс другой паре» – сказал Резников.

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