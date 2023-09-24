Официально: Анкалаев и Уокер подерутся на UFC 294
Магомед Анкалаев и Джонни Уокер подерутся на турнире UFC 294.
Бой в полутяжелом весе пройдет в главном карде турнира в Абу-Даби 21 октября.
Магомед Анкалаев в последний раз выходил в октагон в декабре 2022 года, когда вничью подрался с Яном Блаховичем за вакантный титул в полутяжелом весе UFC.
Уокер в мае 2023 года единогласным решением судей победил Энтони Смита.
Менеджер Анкалаева: «Я не вижу претендентов на титул, помимо Магомеда. Ему нужно уверенно победить Уокера»
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