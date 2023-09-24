Официально: Анкалаев и Уокер подерутся на UFC 294

Магомед Анкалаев и Джонни Уокер подерутся на турнире UFC 294.

Бой в полутяжелом весе пройдет в главном карде турнира в Абу-Даби 21 октября.

в последний раз выходил в октагон в декабре 2022 года, когда вничью подрался с за вакантный титул в полутяжелом весе .

Уокер в мае 2023 года единогласным решением судей победил .

Менеджер Анкалаева: «Я не вижу претендентов на титул, помимо Магомеда. Ему нужно уверенно победить Уокера»

Анкалаев сообщил, что подерется с Джонни Уокером в Абу-Даби