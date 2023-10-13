Тим Цзю о Головкине: «Он мой кумир»

Австралийский чемпион мира в первом первом среднем весе Тим Цзю выступил с признанием о Геннадие Головкине:

«Он мой большой кумир. Я надеюсь, что фанаты бокса действительно примут меня, потому что это мой стиль, и мне нравится устраивать зрелищные бои, а не скучные»

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»