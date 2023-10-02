Тайсон – Фьюри: «Тренируйся усердно, потому что тебя ждет тяжелый бой!»

Теги Майк Тайсон Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Майк Тайсон обратился к Тайсону Фьюри перед боем с Фрэнсисом Нганну.

«Эй, удачи, брат. Тренируйся усердно, потому что в ту ночь тебя ждет тяжелый бой!» – заявил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Напомним, что боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

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2 комментария

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banchik1
Тяжелый, в том смысле, что Фьюри надо будет изобразить хоть какую конкурентность в бою хоть пару раундов? Ну это будет нелегко, да.
+2
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Born is the King
В плане как развлечь зрителей, которые потратят тысячи баксов за бой любителя против лучшего тяжеловеса современности?
0
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0
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