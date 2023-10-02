Тайсон – Фьюри: «Тренируйся усердно, потому что тебя ждет тяжелый бой!»
Майк Тайсон обратился к Тайсону Фьюри перед боем с Фрэнсисом Нганну.
«Эй, удачи, брат. Тренируйся усердно, потому что в ту ночь тебя ждет тяжелый бой!» – заявил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
Напомним, что боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.
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