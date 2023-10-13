Взвешивание перед UFC Fight Night 230: Барбоза тяжелее Юсуффа, Алексеева легче Диксон

В Лас-Вегасе, штат Невада, проходит церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 230.

В главном событии турнира пройдет поединок в полулегком весе между Содиком Юсуфф и .

Результаты взвешивания:

Содик Юсуфф (65,9 кг) – Эдсон Барбоза (66,2 кг)

Дженнифер Майя (56,7 кг) – Вивьен Арауджо

Джонатан Мартинез (61,7 кг) – Эдриен Янез (61,5 кг)

Андре Петроски (84,4 кг) – Мичел Перейра (84,4 кг)

Даниэл Ласерда (59 кг) – Эдгар Чайрез

Кристиан Родригез – Камерон Саайман (61,5 кг)

Ирина Алексеева (61,2 кг) – Мелисса Диксон (61,5 кг)

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