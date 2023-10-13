Взвешивание перед UFC Fight Night 230: Барбоза тяжелее Юсуффа, Алексеева легче Диксон

Теги UFC MMA Эдсон Барбоза UFC Fight Night Мичел Перейра Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе, штат Невада, проходит церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 230.

В главном событии турнира пройдет поединок в полулегком весе между Содиком Юсуфф и Эдсоном Барбозой.

Результаты взвешивания:

Содик Юсуфф (65,9 кг) – Эдсон Барбоза (66,2 кг)

Дженнифер Майя (56,7 кг) – Вивьен Арауджо

Джонатан Мартинез (61,7 кг) – Эдриен Янез (61,5 кг)

Андре Петроски (84,4 кг) – Мичел Перейра (84,4 кг)

Даниэл Ласерда (59 кг) – Эдгар Чайрез

Кристиан Родригез – Камерон Саайман (61,5 кг)

Ирина Алексеева (61,2 кг) – Мелисса Диксон (61,5 кг)

Ирина Алексеева: «Парни в Балаково включали монашек и упрекали меня в том, что ругалась матом в UFC. Решили, что я зазвездилась»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий