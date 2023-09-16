Мэнни Пакьяо заявил о планах драться на Олимпиаде в Париже. В декабре ему исполнится 45 лет

Теги Мэнни Пакьяо бокс Бокс/MMA/UFC

Мэнни Пакьяо заявил, что хочет выступить на Олимпиаде в Париже.

«Я в восторге от этой идеи. Мое сердце и душа хотят завоевать золото на Олимпийских играх», – заявил многократный экс-чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо.

Филиппинец добавил, что хотел бы закончить карьеру победой на Олимпиаде. 17 декабря ему исполнится 45 лет.

В последний раз Пакьяо выходил на ринг в августе 2021 года, уступив единогласным судейским решением Йорденису Угасу.

Цзю – о желании Пакьяо выступить на Олимпиаде: «Сомневаюсь, что это возможно. Существует возрастное ограничение»

Президент НОК Филиппин: «В лагере Пакьяо говорят, что он хочет драться на Олимпиаде в Париже»

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4 комментария

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Semyono
Показательно что проиграл в последнем бою Угасу, кубинской школе бокса, на Олимпиаде шансов в 45 лет нет
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Dart_Yoda
Бывший профи, чемпион в нескольких весах, займёт место какого-то молодого проспекта... мда, Мэнни чёт совсем скатился как личность.
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kidur
До сих пор в памяти его классные бои с Флойдом Мейвезером...
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oleg777
По правилам вроде как олимпикбокс до 40 лет.
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