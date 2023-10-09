НОК Филиппин обратился в МОК с просьбой включить Мэнни Пакьяо в список участников ОИ-2024

Теги Мэнни Пакьяо МОК бокс Бокс/MMA/UFC

Олимпийский комитет Филиппин попросил МОК включить Пакьяо в список участников ОИ.

Экс‑чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях планирует получить олимпийскую лицензию, воспользовавшись правилом МОК о распределении квот по принципу универсальности.

«Ответ на обращение может быть дан в апреле. Это долгий процесс. Решение будет приниматься исполнительным советов МОК», – заявил глава Олимпийского комитета Филиппин Абрахам Толентино.

Последний бой Мэнни Пакьяо состоялся в августе 2021 года. Филиппинец проиграл Йорденису Угасу единогласным решением судей.

Мэнни Пакьяо заявил о планах драться на Олимпиаде в Париже. В декабре ему исполнится 45 лет

Цзю – о желании Пакьяо выступить на Олимпиаде: «Сомневаюсь, что это возможно. Существует возрастное ограничение»

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