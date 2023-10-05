Махачев – об обвинениях в использовании капельницы: «Окружение Волкановски устроило драму из-за поражения»
Ислам Махачев высказался об обвинениях в использовании капельницы.
«Окружение Волкановски решило устроить драму из-за того, что Алекс проиграл в Австралии. За несколько дней до боя официальная комиссия взяла у меня кровь на анализ – они проверяют всех бойцов. После их визита я отправился на фотосессию.
Люди из команды Волкановски увидели снимки и обвинили меня в использовании капельницы. После боя со мной связались представители USADA. Я сказал им: «Ребята, пора с этим кончать.
В отеле установлены камеры: в лифте, в моем номере, на каждом углу. Я разрешаю вам проверить записи». Не знаю, чем все закончилось. Мне так и не перезвонили», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?
Что сейчас известно об обвинениях против Махачева в использовании капельницы
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