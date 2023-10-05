Махачев – об обвинениях в использовании капельницы: «Окружение Волкановски устроило драму из-за поражения»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев высказался об обвинениях в использовании капельницы.

«Окружение Волкановски решило устроить драму из-за того, что Алекс проиграл в Австралии. За несколько дней до боя официальная комиссия взяла у меня кровь на анализ – они проверяют всех бойцов. После их визита я отправился на фотосессию.

Люди из команды Волкановски увидели снимки и обвинили меня в использовании капельницы. После боя со мной связались представители USADA. Я сказал им: «Ребята, пора с этим кончать.

В отеле установлены камеры: в лифте, в моем номере, на каждом углу. Я разрешаю вам проверить записи». Не знаю, чем все закончилось. Мне так и не перезвонили», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?

Что сейчас известно об обвинениях против Махачева в использовании капельницы

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3 комментария

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Иса Умаров
как обычно
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Cyle Rayner
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Если по Хабибу было видно, что он с огромным трудом влезает в легкий вес, то Махачев не выделяется на фоне остальных легковесов. Так что не вижу причин как-то обсуждать, что он дерётся не в своем весе. Насчет капельниц - не пойман не вор. Даже с Хабибом, кроме последнего боя, он укладывался в вес. Поэтому имел право драться в легком весе.
с каким огромным телом? он ростом как Конор
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