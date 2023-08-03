Бурчак – о реванше Емельяненко и Кокляева: «Этот день все ближе, второй бой будет даже интереснее»

Теги Александр Емельяненко Михаил Кокляев Бой Емельяненко - Кокляев Бокс/MMA/UFC

Менеджер Александра Емельяненко заявил, что возможен реванш с Михаилом Кокляевым.

«Видимо, наблюдая за процессом реабилитации Саши, Михаил Кокляев пересмотрел свою позицию в плане высказываний против реванша с Сашей.

И день их второго боя все ближе и ближе. И сейчас их второе противостояние будет даже интереснее. Уверен, что этот бой покажет еще большие цифры, чем их первая встреча», – сказал менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак.

Напомним, что в 2019 году Емельяненко и Кокляев дрались по правилам бокса, тогда Александр победил нокаутом в первом раунде.

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