Том Аспинэлл: «Идеальный план – Джонс и Миочич уходят на пенсию, и я дерусь с Павловичем за титул»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сергей Павлович Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Том Аспинэлл хочет драться с Сергеем Павловичем за титул UFC.

«Что дальше? Кто знает? Но в идеале все должно произойти так, чтобы 12 ноября Джонс и Миочич ушли на пенсию, а мы с Сергеем Павловичем деремся за титул.

Сейчас тренируюсь два раза в день, готов ко всему, к любому поединку, когда это будет возможно. Сейчас я на четвертом месте, тут будут только тяжелые бои.

Сейчас со здоровьем все хорошо, до этого я пропустил год из-за колена. Дайте мне с кем-нибудь подраться. Я вызвал всех парней, которые есть в топе, – что еще можно сделать?» – сказал топовый тяжеловес UFC Том Аспинэлл.

Аспиналл – об отказе Гана от боя: «Сирил ведет себя как мажор из частной школы: нельзя получить титульник за победу над 8-м номером дивизиона»

Аспинэлл – о бое Джонса и Миочича: «Ставлю на Джона, но не удивлюсь победе Стипе»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий