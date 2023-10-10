Том Аспинэлл: «Идеальный план – Джонс и Миочич уходят на пенсию, и я дерусь с Павловичем за титул»

Том Аспинэлл хочет драться с Сергеем Павловичем за титул UFC.

«Что дальше? Кто знает? Но в идеале все должно произойти так, чтобы 12 ноября Джонс и Миочич ушли на пенсию, а мы с деремся за титул.

Сейчас тренируюсь два раза в день, готов ко всему, к любому поединку, когда это будет возможно. Сейчас я на четвертом месте, тут будут только тяжелые бои.

Сейчас со здоровьем все хорошо, до этого я пропустил год из-за колена. Дайте мне с кем-нибудь подраться. Я вызвал всех парней, которые есть в топе, – что еще можно сделать?» – сказал топовый тяжеловес UFC Том Аспинэлл.

Аспиналл – об отказе Гана от боя: «Сирил ведет себя как мажор из частной школы: нельзя получить титульник за победу над 8-м номером дивизиона»

Аспинэлл – о бое Джонса и Миочича: «Ставлю на Джона, но не удивлюсь победе Стипе»