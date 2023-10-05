Том Аспинэлл: «Думаю, моим следующим соперником станет Павлович»
Том Аспинэлл считает, что проведет следующий поединок с Сергеем Павловичем.
«Думаю, моим соперником станет Павлович. Это идеальный сценарий. На данный момент это самый захватывающий бой в тяжелом дивизионе. У меня самое короткое среднее время в октагоне, а он находится на втором месте по этому показателю.
Заприте нас в клетке и посмотрите, что из этого получится. Это будет настоящее безумие», – сказал тяжеловес UFC Том Аспинэлл.
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Павлович, очевидно, ждет чего-то более крупного сейчас в своей карьере, чем Аспинал. Титульник или претендентский бой как минимум