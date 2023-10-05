Том Аспинэлл: «Думаю, моим следующим соперником станет Павлович»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Том Аспинэлл считает, что проведет следующий поединок с Сергеем Павловичем.

«Думаю, моим соперником станет Павлович. Это идеальный сценарий. На данный момент это самый захватывающий бой в тяжелом дивизионе. У меня самое короткое среднее время в октагоне, а он находится на втором месте по этому показателю.

Заприте нас в клетке и посмотрите, что из этого получится. Это будет настоящее безумие», – сказал тяжеловес UFC Том Аспинэлл.

Аспинэлл – о следующем сопернике: «Остался только один парень – большой русский, которого никто не хочет»

Джон Джонс: «Молодые парни вроде Аспиналла и Павловича просто великолепны»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johnny Walker
А нафиг ты ему сдался? В очередь с. ны дети! Серёга подождёт титульный бой.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
\\\ VORON ///
Не хотелось бы этого боя. Павлович слишком долго шёл к статусу претендента, чтобы его потерять с бойцом, который в прошлом году был во втором десятке, да и сейчас идёт на серии всего в 1 победу... Аспиналл опасный соперник.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ryan T.
Соперник очень опасный, но какой смысл избегать его. Тем более, если бой уже будет за вакантный титул (так как велика вероятность, что и Джонс, и Миочич в ноябре закончат).
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
San9
Ответ Друг Джордана
Думаю, что все решит бой Джонса и Стипе. После него станет чуть более прозрачно в тяжах. Пока все на низком старте, дравшиеся недавно. Павлович, очевидно, ждет чего-то более крупного сейчас в своей карьере, чем Аспинал. Титульник или претендентский бой как минимум
Павлович уже страхует титульник, ему ничего ждать не надо. Следующий бой за пояс. Хоть с Джонсом, хоть с Ганом, хоть с Аспиналлом, без разницы.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Друг Джордана
Думаю, что все решит бой Джонса и Стипе. После него станет чуть более прозрачно в тяжах. Пока все на низком старте, дравшиеся недавно.

Павлович, очевидно, ждет чего-то более крупного сейчас в своей карьере, чем Аспинал. Титульник или претендентский бой как минимум
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий