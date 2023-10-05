Том Аспинэлл: «Думаю, моим следующим соперником станет Павлович»

Том Аспинэлл считает, что проведет следующий поединок с Сергеем Павловичем.

«Думаю, моим соперником станет . Это идеальный сценарий. На данный момент это самый захватывающий бой в тяжелом дивизионе. У меня самое короткое среднее время в октагоне, а он находится на втором месте по этому показателю.

Заприте нас в клетке и посмотрите, что из этого получится. Это будет настоящее безумие», – сказал тяжеловес UFC Том Аспинэлл.

Аспинэлл – о следующем сопернике: «Остался только один парень – большой русский, которого никто не хочет»

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