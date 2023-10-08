Монсон – о решении UFC разрешить бойцам выходить с флагами своих стран: «Надеюсь, МОК последует этому примеру»
Джефф Монсон похвалил UFC за решение разрешить бойцам выносить флаги своих стран.
«Я очень рад этому решению. Дана Уайт понимает, что политику и спорт нельзя смешивать. Атлеты представляют свою страну вне зависимости от мнений населения этой страны.
Они родились в своей стране, там росли, тренировались, оттуда их команда. Почему они не могут представлять свою родную страну?
Надеюсь, что другие спортивные организации, в том числе и МОК, последуют этому примеру», – сказал бывший боец ММА Джефф Монсон.
Дана Уайт заявил, что бойцы UFC снова могут выходить на бои с флагами: «Если такое задевает вас, то это чертовски плохо»
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