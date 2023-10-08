Монсон – о решении UFC разрешить бойцам выходить с флагами своих стран: «Надеюсь, МОК последует этому примеру»

Джефф Монсон похвалил UFC за решение разрешить бойцам выносить флаги своих стран.

«Я очень рад этому решению. Дана Уайт понимает, что политику и спорт нельзя смешивать. Атлеты представляют свою страну вне зависимости от мнений населения этой страны.

Они родились в своей стране, там росли, тренировались, оттуда их команда. Почему они не могут представлять свою родную страну?

Надеюсь, что другие спортивные организации, в том числе и , последуют этому примеру», – сказал бывший боец ММА Джефф Монсон.

Дана Уайт заявил, что бойцы UFC снова могут выходить на бои с флагами: «Если такое задевает вас, то это чертовски плохо»