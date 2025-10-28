Хамди Абдельвахаба и Азата Максума исключили из UFC
Азата Максума уволили из UFC.
Азат Максум (15-3) проиграл Митчу Рапосо единогласным решением судей на UFC 321. Это поражение стало для казахстанца третьим подряд в UFC.
Также из ростера исключили египтянина Хамди Абдельвахаба, который победил Криса Барнетта на UFC 321 решением судей.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: KevinK
