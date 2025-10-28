2

Хамди Абдельвахаба и Азата Максума исключили из UFC

Азата Максума уволили из UFC.

Азат Максум (15-3) проиграл Митчу Рапосо единогласным решением судей на UFC 321. Это поражение стало для казахстанца третьим подряд в UFC.

Также из ростера исключили египтянина Хамди Абдельвахаба, который победил Криса Барнетта на UFC 321 решением судей.

Умар закрыл поражение от Мераба, Волков победил в 50-м бою в карьере – большой турнир UFC в Абу-Даби

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: KevinK
