Хамди Абдельвахаба и Азата Максума исключили из UFC

Азата Максума уволили из UFC.

Азат Максум (15-3) проиграл Митчу Рапосо единогласным решением судей на UFC 321. Это поражение стало для казахстанца третьим подряд в UFC.

Также из ростера исключили египтянина Хамди Абдельвахаба, который победил Криса Барнетта на UFC 321 решением судей.

