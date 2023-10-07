UFC Vegas 80: Грин подерется с Доусоном
В ночь на 8 октября в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Vegas 80, в главном событии которого состоится поединок в легком весе между Бобби Грином и Грантом Доусоном.
Кард турнира.
Бобби Грин (30-14-1) – Грант Доусон (20-1-1);
Джо Пайфер (11-2) – Абдул-Разак Альхассан (12-5);
Алекс Мороно (23-8) – Хоакин Бакли (16-6);
Дрю Добер (26-12) – Рикки Гленн (22-7-2);
Александр Эрнандес (14-6) – Билла Алгео (17-7).
Прямую трансляцию турнира покажет канал «Матч ТВ». Старт основного карда в 02:30 по московскому времени.
Взвешивание UFC Vegas 80: Грин и Доусон показали одинаковые цифры
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