UFC Vegas 80: Грин подерется с Доусоном

В ночь на 8 октября в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Vegas 80, в главном событии которого состоится поединок в легком весе между Бобби Грином и Грантом Доусоном.

Кард турнира.

Бобби Грин (30-14-1) – Грант Доусон (20-1-1);

Джо Пайфер (11-2) – Абдул-Разак Альхассан (12-5);

Алекс Мороно (23-8) – Хоакин Бакли (16-6);

Дрю Добер (26-12) – Рикки Гленн (22-7-2);

Александр Эрнандес (14-6) – Билла Алгео (17-7).

Прямую трансляцию турнира покажет канал «Матч ТВ». Старт основного карда в 02:30 по московскому времени.

Взвешивание UFC Vegas 80: Грин и Доусон показали одинаковые цифры