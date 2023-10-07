UFC Vegas 80: Грин подерется с Доусоном

Теги UFC MMA Александр Эрнандес Хоакин Бакли Дрю Добер Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

В ночь на 8 октября в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Vegas 80, в главном событии которого состоится поединок в легком весе между Бобби Грином и Грантом Доусоном.

Кард турнира.

Бобби Грин (30-14-1) – Грант Доусон (20-1-1);

Джо Пайфер (11-2) – Абдул-Разак Альхассан (12-5);

Алекс Мороно (23-8) – Хоакин Бакли (16-6);

Дрю Добер (26-12) – Рикки Гленн (22-7-2);

Александр Эрнандес (14-6) – Билла Алгео (17-7).

Прямую трансляцию турнира покажет канал «Матч ТВ». Старт основного карда в 02:30 по московскому времени.

Взвешивание UFC Vegas 80: Грин и Доусон показали одинаковые цифры

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий