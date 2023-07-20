Икрам Алискеров: «Жи есть» – это «есть же». Вот как говорят, что определенная вещь есть же. «Есть же», а поменялось на «жи есть»

Теги UFC MMA Икрам Алискеров Бокс/MMA/UFC

Икрам Алискеров пояснил смысл употребления фразы «жи есть».

«Почему часто говорю фразу «жи есть»? Нравится, не нравится – она в речи бывает, потому что на улице обыденная, все так разговаривают. Литературно говоря, слова-паразиты, но, главное, что это не плохое слово. Не такое паразитное слово, мне кажется. Оборот речи такой махачкалинский, все пользуются этим словом, кто в Махачкале живет.

Как трактовать? «Жи есть» – это «есть же». Вот как говорят, что определенная вещь есть же. «Есть же», а поменялось на «жи есть», в обиходе стало использоваться. Вот как говорят: «Часы есть же?», а у нас стало «жи есть», – заявил боец UFC Икрам Алискеров.

Официально: Икрам Алискеров подерется с Нассурдином Имавовым в карде UFC 294

Алискеров – о Косте, снявшемся с боя: «Мне пацаны говорили, что он очень жидкий, может сделать подлянку»

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7 комментариев

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Vasyamarch91
Спасибо за этот прекрасный урок филологии
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Назар Игорь
А на общеупотребительный язык можно перевести? А то уж слишком высокоинтеллектуально.
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fedorbazaykin
Жи,ши пиши с буквой "И"
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Oleg Olegov
Этого не может быть
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Мага осторожный
ого, да он просто доктор филологических наук
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eskerro
Жи есть - это рестик на ленинском
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уличный иуда
Он на досуге уроки филологии ведет?
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