Белал Мухаммад: «Не вижу смысла драться с Усманом, если мне не заплатят как чемпиону»

Теги UFC MMA Камару Усман Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад заявил, что подерется с Камару Усманом только за большие деньги.

«В полусреднем весе единственный человек, у которого нет соперника – это Камару Усман. Но я не вижу смысла драться с ним, если мне не заплатят как чемпиону», – заявил боец UFC Белал Мухаммад.

Белал Мухаммад потроллил Колби Ковингтона: «Последний раз он бил действующего бойца UFC 1926 дней назад»

Стерлинг подерется с Двалишвили только за $10 млрд – потому что они дружат. Абсурд, но в UFC так уже было

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий