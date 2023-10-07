Белал Мухаммад: «Не вижу смысла драться с Усманом, если мне не заплатят как чемпиону»

Белал Мухаммад заявил, что подерется с Камару Усманом только за большие деньги.

«В полусреднем весе единственный человек, у которого нет соперника – это Камару Усман. Но я не вижу смысла драться с ним, если мне не заплатят как чемпиону», – заявил боец UFC Белал Мухаммад.

Белал Мухаммад потроллил Колби Ковингтона: «Последний раз он бил действующего бойца UFC 1926 дней назад»

Стерлинг подерется с Двалишвили только за $10 млрд – потому что они дружат. Абсурд, но в UFC так уже было