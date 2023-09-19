Экс-чемпион UFC Камару Усман посетил миланское дерби: «Спасибо «Интеру» за приглашение»

Теги Интер Милан серия А Италия UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Камару Усман посетил матч «Интера» и «Милана» в Серии А.

«Что за игра… Спасибо «Интеру» за приглашение», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.

Напомним, что 17 сентября «Интер» разгромил «Милан» со счетом 5:1 и стал единоличным лидером таблицы чемпионата Италии.

Усман в последний раз дрался в марте 2023 года, проиграв Леону Эдвардсу решением большинства судей.

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1 комментарий

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Василий Жирков
Замена Лукаку)))
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