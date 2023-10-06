Взвешивание Bellator 300: Нурмагомедов и Доусон показали одинаковые цифры

Теги Крис Сайборг Bellator Лиз Кармуш Кэт Зингано Илима-Лей Макфарлейн Брент Примус Усман Нурмагомедов Bellator 300 Усман Нурмагомедов — Брент Примус Бокс/MMA/UFC

В Сан-Диего (Калифорния) в ночь на 8 октября состоится турнир Bellator 300, в главном событии которого пройдет бой за титул в легком весе и полуфинал гран-при между Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом.

За сутки до начала турнира прошла традиционная процедура взвешивания:

  • Усман Нурмагомедов (70,22 кг) против Брента Примуса (70,22 кг);
  • Крис Сайборг (65,59 кг) против Кэт Зингано (65,59 кг);
  • Лиз Кармуш (56,61 кг) против Илимы-Лей Макфарлейн (57,42 кг, провалила взвешивание, не уложившись в лимит наилегчайшей категории).

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4 комментария

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GIP
Доусон?
+3
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+3
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Кулибалиев Кулибали Кулибалиевич
Ответ GIP
Доусон?
Он еще должен успеть в UFC подраться, не жалеют Доусона
+1
0
+1
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We are Arsenal
Культовое число номера турнира.
0
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as009595@icloud.com
У Доусона два боя за один вечер, молоток
0
0
0
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