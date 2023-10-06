Взвешивание Bellator 300: Нурмагомедов и Доусон показали одинаковые цифры
В Сан-Диего (Калифорния) в ночь на 8 октября состоится турнир Bellator 300, в главном событии которого пройдет бой за титул в легком весе и полуфинал гран-при между Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом.
За сутки до начала турнира прошла традиционная процедура взвешивания:
- Усман Нурмагомедов (70,22 кг) против Брента Примуса (70,22 кг);
- Крис Сайборг (65,59 кг) против Кэт Зингано (65,59 кг);
- Лиз Кармуш (56,61 кг) против Илимы-Лей Макфарлейн (57,42 кг, провалила взвешивание, не уложившись в лимит наилегчайшей категории).
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