Взвешивание Bellator 300: Нурмагомедов и Доусон показали одинаковые цифры

В Сан-Диего (Калифорния) в ночь на 8 октября состоится турнир Bellator 300, в главном событии которого пройдет бой за титул в легком весе и полуфинал гран-при между и Брентом Примусом.

За сутки до начала турнира прошла традиционная процедура взвешивания:

Усман Нурмагомедов (70,22 кг) против Брента Примуса (70,22 кг);

(65,59 кг) против (65,59 кг);

Лиз Кармуш (56,61 кг) против Илимы-Лей Макфарлейн (57,42 кг, провалила взвешивание, не уложившись в лимит наилегчайшей категории).

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