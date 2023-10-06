Взвешивание UFC Vegas 80: Грин и Доусон показали одинаковые цифры

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 8 октября состоится турнир UFC Vegas 80, в главном событии которого пройдет бой в легком весе между и Грантом Доусоном.

За сутки до начала турнира прошла традиционная процедура взвешивания:

Бобби Грин (70,76 кг) против Гранта Доусона (70,76 кг);

Джо Пайфер (83,91 кг) против Абдул-Разака Альхассана (83,69 кг);

Алекс Мороно (77,34 кг) против Хоакина Бакли (77,11 кг);

(70,53 кг) против Рикки Гленна (70,53 кг);

(66 кг) против Билла Алгео (66,22 кг).

Бобби Грин обвинил Махачева и Хабиба в читерстве: «Они тренировались в мечетях, куда USADA не могли зайти»

Хабиб – об обвинениях Грина в допинге: «Я сдал 49 тестов, а Ислам скоро сдаст 50-й. Победа над Бобби – чистая техника»