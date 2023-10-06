Взвешивание UFC Vegas 80: Грин и Доусон показали одинаковые цифры
В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 8 октября состоится турнир UFC Vegas 80, в главном событии которого пройдет бой в легком весе между Бобби Грином и Грантом Доусоном.
За сутки до начала турнира прошла традиционная процедура взвешивания:
- Бобби Грин (70,76 кг) против Гранта Доусона (70,76 кг);
- Джо Пайфер (83,91 кг) против Абдул-Разака Альхассана (83,69 кг);
- Алекс Мороно (77,34 кг) против Хоакина Бакли (77,11 кг);
- Дрю Добер (70,53 кг) против Рикки Гленна (70,53 кг);
- Александр Эрнандес (66 кг) против Билла Алгео (66,22 кг).
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