Взвешивание UFC Vegas 80: Грин и Доусон показали одинаковые цифры

Теги UFC MMA Александр Эрнандес Хоакин Бакли Дрю Добер Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 8 октября состоится турнир UFC Vegas 80, в главном событии которого пройдет бой в легком весе между Бобби Грином и Грантом Доусоном.

За сутки до начала турнира прошла традиционная процедура взвешивания:

  • Бобби Грин (70,76 кг) против Гранта Доусона (70,76 кг);
  • Джо Пайфер (83,91 кг) против Абдул-Разака Альхассана (83,69 кг);
  • Алекс Мороно (77,34 кг) против Хоакина Бакли (77,11 кг);
  • Дрю Добер (70,53 кг) против Рикки Гленна (70,53 кг);
  • Александр Эрнандес (66 кг) против Билла Алгео (66,22 кг).

Бобби Грин обвинил Махачева и Хабиба в читерстве: «Они тренировались в мечетях, куда USADA не могли зайти»

Хабиб – об обвинениях Грина в допинге: «Я сдал 49 тестов, а Ислам скоро сдаст 50-й. Победа над Бобби – чистая техника»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий