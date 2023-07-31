Тони Фергюсон: «Бобби не случайно тыкнул мне в глаз. У него большая история таких приемов»

Теги UFC MMA Тони Фергюсон Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

Тони Фергюсон не сомневается, что Бобби Грин намерено тыкнул ему в глаз.

«Подготовка к этому бою была особенной. Это был один из лучших тренировочных лагерей в моей карьере. Когда бой начался, я чувствовал себя великолепно. Бобби знал, как действовать, и, я уверен, он не случайно тыкнул мне в глаз. У него большая история таких приемов.

Это сильно испортило мой обзор. Но, несмотря на это, я даже не задумался остановить поединок, хотя доктор считал иначе. Я всегда проходил через трудности и никогда не сдавался. В этот раз ничего не изменилось.

К сожалению, в спорте такие неудачи являются частью пути. Я не буду использовать тычок в глаз в качестве оправдания. Я уверен, мне есть что еще показать.

Благодарю семью и моих поклонников. Ваша поддержка многое значит для меня. Завтра проверю глаза, немного восстановлюсь и обратно за дело», – написал в соцсетях боец UFC Тони Фергюсон.

Напомним, что вчера Тони Фергюсон проиграл Бобби Грину удушающим приемом в конце третьего раунда.

Грин задушил Фергюсона за 7 секунд до конца боя

Почему Тони Фергюсон закончился и мог ли он на пике справиться с Хабибом?

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12 комментариев

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Aram Ambarsumyan
Ответ Kanan Jarrus
дана должен продлить этого шута еще на 5 боев минимум: наблюдать как его унижают - услада для глаз
Ты сильно меня бесишь чувак! Твои комментарии это всегда ад, тебя постоянно минусуют! Ты мыслишь как какой-то маленький пацан который только недавно стал увлекаться MMA
+4
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Арни Терминатор
надоел уже
+5
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Евгений Цыбульников
Тычок жёсткий был, была мысль, что сейчас остановят бой.
Но блин, Тони... Пора завязывать и вести тренерскую деятельность, например.
+1
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oka79410
жаль, тони не заслужил так выглядеть на глазах публики...
неужели денег не осталось? дайте мужику медийный бой на хорошую пенсию
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-1
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il buono
Чья бы корова мычала. Воткнул палец в глаз РДА, ударил в партере ногой Барбозу. Оба боя до грязных приемов шли не в пользу Тони
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oka79410
этот "шут" заставил многих людей полюбить смешанные единоборства. посмотрите его бои в прайме: он давал своим фанатам то, что никогда не давал хабиб своим - зрелище, от которого всегда муражки по коже.
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as009595@icloud.com
Тони хватит, хотя бы на время, ты уже не молодеешь
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daiv18
Хоть про свою борьбу в колледже вспомнил, но зрелище было печальное, глаз не мешал ему особо во втором раунде
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jmkc6z5z9t
По ходу Фергюсон закончился.Медленый и слабый
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Andrey Ivanov
Ответ Aram Ambarsumyan
Ты сильно меня бесишь чувак! Твои комментарии это всегда ад, тебя постоянно минусуют! Ты мыслишь как какой-то маленький пацан который только недавно стал увлекаться MMA
Так анаал джарус походу из обиженных.а еще у него фетиш на китайцев🤣
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