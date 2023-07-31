Тони Фергюсон: «Бобби не случайно тыкнул мне в глаз. У него большая история таких приемов»

Тони Фергюсон не сомневается, что Бобби Грин намерено тыкнул ему в глаз.

«Подготовка к этому бою была особенной. Это был один из лучших тренировочных лагерей в моей карьере. Когда бой начался, я чувствовал себя великолепно. Бобби знал, как действовать, и, я уверен, он не случайно тыкнул мне в глаз. У него большая история таких приемов.

Это сильно испортило мой обзор. Но, несмотря на это, я даже не задумался остановить поединок, хотя доктор считал иначе. Я всегда проходил через трудности и никогда не сдавался. В этот раз ничего не изменилось.

К сожалению, в спорте такие неудачи являются частью пути. Я не буду использовать тычок в глаз в качестве оправдания. Я уверен, мне есть что еще показать.

Благодарю семью и моих поклонников. Ваша поддержка многое значит для меня. Завтра проверю глаза, немного восстановлюсь и обратно за дело», – написал в соцсетях боец UFC Тони Фергюсон.

Напомним, что вчера Тони Фергюсон проиграл Бобби Грину удушающим приемом в конце третьего раунда.

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