Евлоев бросил вызов Эмметту: «Почему бы нам не подраться в Абу-Даби?»

Мовсар Евлоев предложил Джошу Эмметту провести поединок.

« травмирован, так почему бы мне и не подраться в Абу-Даби? Что вы думаете?» – написал в соцсетях боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев.

В последний раз Евлоев (17-0) дрался в мае, когда победил Диего Лопеса единогласным решением судей.

Эмметт (18-4) в июне проиграл судейским решением . Он идет на серии из двух поражений.

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