Евлоев бросил вызов Эмметту: «Почему бы нам не подраться в Абу-Даби?»
Мовсар Евлоев предложил Джошу Эмметту провести поединок.
«Арнольд Аллен травмирован, так почему бы мне и Джошу Эмметту не подраться в Абу-Даби? Что вы думаете?» – написал в соцсетях боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев.
В последний раз Евлоев (17-0) дрался в мае, когда победил Диего Лопеса единогласным решением судей.
Эмметт (18-4) в июне проиграл судейским решением Илии Топурии. Он идет на серии из двух поражений.
Мовсар Евлоев: «Я – самый страшный кошмар Топурии. Он избегает меня»
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