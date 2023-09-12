Евлоев бросил вызов Эмметту: «Почему бы нам не подраться в Абу-Даби?»

Теги полулегкий вес UFC MMA Джош Эмметт Мовсар Евлоев Арнольд Аллен Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев предложил Джошу Эмметту провести поединок.

«Арнольд Аллен травмирован, так почему бы мне и Джошу Эмметту не подраться в Абу-Даби? Что вы думаете?» – написал в соцсетях боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев.

В последний раз Евлоев (17-0) дрался в мае, когда победил Диего Лопеса единогласным решением судей.

Эмметт (18-4) в июне проиграл судейским решением Илии Топурии. Он идет на серии из двух поражений.

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