Конор – о величайшем полулегковесе UFC: «Это очевидно»
Конор Макгрегор намекнул, что считает себя величайшим полулегковесом.
Пользователь соцсетей опубликовал пост с фотографиями Жозе Альдо, Макса Холлоуэя, Алекса Волкановски и Конора Макгрегора и подписью «Кто из них величайший полулегковес?»
«Это очевидно», – прокомментировал пост Макгрегор.
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