Конор – о величайшем полулегковесе UFC: «Это очевидно»

Теги полулегкий вес UFC MMA Жозе Альдо Конор Макгрегор Макс Холлоуэй Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор намекнул, что считает себя величайшим полулегковесом.

Пользователь соцсетей опубликовал пост с фотографиями Жозе Альдо, Макса Холлоуэя, Алекса Волкановски и Конора Макгрегора и подписью «Кто из них величайший полулегковес?»

«Это очевидно», – прокомментировал пост Макгрегор.

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1 комментарий

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Стахович
Это очевидно не я - добавил скандальный ирландец
+3
-1
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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