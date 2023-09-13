Конор – о величайшем полулегковесе UFC: «Это очевидно»

Конор Макгрегор намекнул, что считает себя величайшим полулегковесом.

Пользователь соцсетей опубликовал пост с фотографиями , , и и подписью «Кто из них величайший полулегковес?»

«Это очевидно», – прокомментировал пост Макгрегор.

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Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS