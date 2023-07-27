Тони Фергюсон: «Мы с Хабибом должны были стать наставниками шоу TUF. Но он сбежал, как девка»

Тони Фергюсон рассказал о сорвавшемся участии в шоу TUF.

«Я должен был стать тренером на шоу The Ultimate Fighter. Я и Хабиб. Да, он все еще мой враг. У него нет яиц даже тренировать своих родственников, я уже понял, что у него другие предпочтения.

Мне еще в ноябре сказали, что мы будем тренерами. Я много раз обсуждал это с Хантером Кэмпбеллом и другими. Много раз пытался затянуть Хабиба назад, но он сбежал, словно девка. Ну и в жопу его», – заявил боец UFC Тони Фергюсон.

Напомним, что поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном срывался пять раз.

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Хабиб: «Наше время с Фергюсоном ушло. Он продолжает драться, потому что ему нужны деньги»